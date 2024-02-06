الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن اختيارها للترشيح في جائزة فيركو للصحة العامة المرموقة

جائزة الرعاية الصحية
جائزة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تمثيلها في ترشيح شخصيات مصرية وعربية ودولية في جائزة منظمة فيركو virchow Foundation للصحة العامة المرموقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تمثل هذه الخطوة إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية هذا التعاون الوثيق بين الهيئة والمؤسسات الدولية تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين، وبما يخدم التحسين والتطوير المستمرين للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تعزيز الصحة العامة

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن الجائزة تمنح للشخصيات التي ساهمت في تعزيز الصحة العامة والصحة الدولية من خلال الأبحاث والمبادرات التعاونية، وتتضمن تكريمًا مرموقًا ومبلغًا ماليًا قدره 500 ألف يورو للفائز، وتأسست جائزة فيركو في عام 2022 برعاية فخامة رئيس الجمهورية الألمانية الاتحادية، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل توزيع الجائزة في العاصمة الألمانية برلين في سبتمبر المقبل تحت رعاية رئيسة البرلمان جمهورية المانيا الاتحادية، معالي السيدة الرئيسة باربل باس.

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وأوضح الدكتور السبكي، أنه على غرار جائزة نوبل المرموقة يتم ترشيح الفائزين من قِبل شخصيات بارزة مثل رؤساء الدول وأمناء العموم للمنظمات الأممية وحاصلي جوائز نوبل أو فيركو أو رؤساء البرلمان، وتتولى لجنة رفيعة المستوى باختيار الفائز كل عام.

خطاب الترشيح

ولفت الدكتور السبكي، إلى أن أي شخص يرغب في الحصول على ترشيح ودعم الهيئة العامة للرعاية الصحية يتم إرسال خطاب الترشيح للشخص نفسه أو عن عالم آخر على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، غلي أن يتم إرسال خطاب الترشيح في موعد أقصاه 20 فبراير 2024، حتي يتثنى للجنة الداخلية بالهيئة من اختيار ابرز الشخصيات التي سيتم ترشيحها.

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وتابع الدكتور السبكي: أنه تتطلع هيئة الرعاية الصحية لتلقي مشاركات قوية ومتميزة تسهم في تعزيز الصحة العامة والصحة الدولية وتسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي.

الرعاية الصحية التعاون الدولي الخبرات المعايير العالمية المبادرات التعاونية

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