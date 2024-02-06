الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: بروتوكول تعاون لتنفيذ دراسة اقتصادية حول "الأثر المالى والإكلينيكى للغسيل الكلوى البريتونى"

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

شهد وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "باكستر إيجيبت" للرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتورة رضوى عبدالكافي مدير قطاع تسجيل الأدوية والمستلزمات بإفريقيا من جانب شركة "باكستر".

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين وزارة الصحة وشركة "باكستر" في تنفيذ دراسة اقتصادية لتحليل الأثر المالي والإكلينيكي لخدمات الغسيل الكلوي البريتوني، التي تنفذها شركة "أكسيت".

نموذج الدراسة الاقتصادية 

وأضاف "عبدالغفار" أن وفد الوزارة ناقش مع شركتي "أكسيت" و"باكستر"، نموذج الدراسة الاقتصادية التي يتم تنفيذها والمشتملة على المدخلات والمتغيرات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكذلك مناقشة التكلفة الاقتصادية والعائد الاكلينيكي للغسيل البريتوني وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها، فضلًاعن بحث الحلول الممكنة لاستخدامه وتحديد المرضى المستفيدين منه.

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

وفى سياق آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان، على الدور الأصيل والريادي للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

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جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض فيلم تسجيلي قصير حول التعريف بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" وما حققته من انجازات خلال 84 عامًا من النجاحات، واستعراض الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة للارتقاء بصناعات الدواء المصرية ورسم خارطة طريق تمكن الدولة من التقدم وتوفير كافة الأدوية بالسوق وفتح أسواق اقتصادية جديدة مع الدول المختلفة، فضلًا عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي.

الصحة بروتوكول تعاون باكستر مبادرات الصحة العامة الأدوية المستلزمات

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