الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات التظلم على نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي.. "سلومة": اللي ليه حق هياخده

امتحانات
امتحانات

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أن المديرية قد بدأت في استقبال تظلمات الطلاب على نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، منذ صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير وتستمر لمدة أسبوعين.

وقال "سلومة" في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه سيتم النظر في التظلمات بدقة ومن له حق سوف يحصل عليه ولا قلق من ذلك، لذلك نطمئن الطلاب وأولياء الأمور.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الجيزة، خطوات التقدم للتظلم وهى كالتالى: 

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  • يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها.
  • سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٤٠) أربعون جنيها فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.
  • يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
  • بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  • في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

 

وتنتهي رسميًا إجازة نصف العام لطلاب المدارس الخميس المقبل، 8 فبراير الجاري، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب السبت 10 فبراير 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عودة الدراسة بالترم الثاني في مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي دون تأجيل أو تأخير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مايو 2024، كما أعلنت خريطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.

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