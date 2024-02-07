الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تخفيف الحكم من إعدام إلى السجن المؤبد للمتهم بقتل زوجته حرقًا فى الشرقية

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتخفيف الحكم الصادر بإعدام متهم بقتل زوجته حرقًا أثناء نومها في منزلها بالزقازيق، لوجود خلافات مالية بينهما، إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، عاقبت المتهم «محمد.ر»، في قضية النيابة العامة رقم (٤٢٣٩٤) لسنة ۲۰۲۰ مركز الزقازيق والمقيدة برقم ۲۹۹۰ لسنة 2020، بالإعدام شنقًا، عما أسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وكشفت النيابة العامة أن المتهم قتل المجنى عليها زوجته «آية»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض مادة السولار، حيث إنه استغل تواجدها داخل غرفة نومها، وما إن ظفر بها حتى سكب تلك المادة وأشعل النيران بها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها على النحو المبين.

إعدام قتل الزقازيق خلافات مالية محكمة جنايات الزقازيق

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