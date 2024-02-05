"بتخون أخويا".. اعترافات عاطل شرع في قتل زوجة شقيقه بالسلام

"شفتها بعيني بتخون أخويا ومستقبلة عشيقها في شقتها".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه باستخدام آله حادة، اعترافاته أمام جهات التحقيق المختصة والتي أقر فيها بالتعدي عليها بالضرب المبرح باستخدام آله حادة تصادف تواجدها بعد مشاهدته لأحد الأشخاص يخرج من شقتها ليلًا أثناء غياب شقيقه.

وقال المتهم في اعترفاته، إنهم يعيشون بمسكن عائلة ولكل منهم شقة خاصة بالمنزل، فعلم من الجيران مشاهدتهم أحد الأشخاص يتردد على مسكنهم ليلاً، وبمراجعة كاميرات المراقبة في الشارع شاهد هذا الشخص وهو يدخل منزلهم ليلاً، فانتظر على سلم المنزل لمراقبة الوضع وضبط هذا الشخص.

وأضاف أنه تفاجأ بخروج هذا الشخص فجرًا من شقة شقيقه، لكنه طرحه أرضًا ولم يتمكن من الإمساك به، فلم يتمالك أعصابه وتعدى على زوجة شقيقه بآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول سيدة مصابة بكسر بالجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات والتي أحالت المتهم للمحاكمة.