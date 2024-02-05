الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. نظر محاكمة صيدلي قتل عاملًا بـ"حقنة للبرد" في المنوفية

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة صيدلي متهم بالتسبب في وفاة عامل بعد إعطائه حقنة بالخطأ.


وكانت المحكمة قد قررت التأجيل الجلسة الماضية للاستعلام من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، عن أحقية الصيدلي بإعطاء أدوية ووصفات طبية من عدمه.

وأدلى في الجلسة الماضية الطبيب الشرعي بواقعة العامل المتوفي بعد أخذ حقنة للبرد بشهادته، أمام المحكمة، فقال إنه بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، تأكد أن الوفاة نتجت عن مضاعفات من مرض ومتلازمة النخر البشروي النادر، نتيجه تعاطيه بعض العقاقير ذات الألوان الصفراء والبيضاء، والتي أدت إلى مضاعفات عند المجني عليه ووفاته لاحقًا.


وأوضح أن حالة المتوفي قبل اللجوء للصيدلي من ارتفاع درجة الحرارة، كانت من العوامل التي أدت إلى تنشيط هذا المرض النادر، موضحًا أنه حتى لو أعلن الصيدلي المتهم عن نوع العقار الذي أعطاه للمجني عليه لم يكن من الممكن إنقاذه لأن هذه العقاقير ليست مادة سامة لها مضاد.

وقص شقيق العامل المتوفي مأساته وهو لا يستطيع أن يتناول المياه بعد المضاعفات التي لحقت به، بسبب علاج أخذه من الصيدلي خاص بالبرد تسبب في وفاته بعد معاناة في عدة مستشفيات واضطروا لتحرير محضر في مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إداري المركز لسنة 2023.

محافظة المنوفية محاكمة صب لي شبين الكوم وفاة عامل بعد حقنه مجمع محاكم وادي النطرون

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