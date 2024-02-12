جامعة المنوفية تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لطلابها

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بإطلاق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية لطلاب الجامعة في هذه الفترة العمرية.

وجاء ذلك في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية لإطلاق حزمة من المبادرات من خلال كليات الجامعة وما تذخر به من طاقات ويشرف عليها عدد من أعضاء هيئة التدريس الخبراء في مختلف المجالات.

واجتمع "شرف" مع كل من المستشار حسام حامد، مستشار رئيس الجامعه للشؤون القانونية، الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس قسم علم النفس بكلية التربية، الدكتور عبد الفتاح درويش الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، الدكتورة إيمان شكر الأستاذ المساعد بكلية تمريض الدكتورة إيمان مصيلحي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات.

وناقش الاجتماع الإعداد لمبادرة لتعزيز الصحة النفسية لطلاب الجامعة في ظل التحديات والمشكلات الاجتماعية المختلفه التى تواجه أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة العمرية وتحديد احتياجاتهم.

وعلى صعيد آخر، كان قد أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية قرارًا بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية الأهلية برئاسته وعضوية الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور إبراهيم هاشم عميد قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية والدكتور أشرف بلبع عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور عاطف الفقى وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية منسقا ومديرا للوحدة.

وأوضح "القاصد" أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار تفعيل بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى لترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسسات الدولة، وتوجيهات وزارة التعليم العالي لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعات ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية لدى طلاب الجامعة، لذا يتم تدريس مقرر حقوق الإنسان بجميع الكليات وذلك لتوعية الطلاب وتعزيز وتنمية الوعى القانونى للطالب بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورًا وقانونًا، بالإضافة إلى تعريفه بواجباته تجاه الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات كالندوات التثقيفية والدورات التدريبية وتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.