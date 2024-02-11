الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد طب المنوفية يصدر قرار ترقيات لـ11طبيب

دكتور محمد النعماني
دكتور محمد النعماني عميد كلية الطب

وافق مجلس كلية الطب بجامعة المنوفية، اليوم في جلسته السادسة للعام الجامعي 2024/2023 المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس المجلس، على ترقيات جديدة بكلية الطب جامعة المنوفية في الوظائف المختلفة (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد) بمختلف الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية.

 

 و حضر الجلسه كلا من وكلاء الكلية الدكتور ناصرعبد الباري لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الصاوي لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمحمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأعضاء المجلس. 

من جانبه توجه الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بتقديم التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الترقي متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والرقي، وجاءت الترقيات على النحو التالي:

١- دكتورة أمل على الكوع  لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية
٢ـ دكتوره  أسماء شعبان محمد سليم  لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجيا
3- دكتوره نهي عبد الله السيد عفيفي  لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة
4ـ طبيب أحمد إسماعيل أحمد السيد خضر  لشغل وظيفة مدرس مساعد طب الحالات الحرجة بقسم التخدير
5ـ دكتور محمد عبد المنعم عبد المنصف لشغل وظيفة مدرس بقسم الباطنة العامة
6ـ دكتورمحمود أحمد عبد الفتاح الريفي لشغل وظيفة مدرس بقسم الباطنة العامة
7ـ دكتورة  أميرة محمود عبد الحميد عطا الله لشغل وظيفة مدرس بقسم الطفيليات
8ـ طيبة سارة جمال أمين عبده المليجي  لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الباطنة العامة
9ـ طبيب أحمد محمد مختار يحيي   لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الباطنة العامة
10ـ طبيب أسماء حسن أبو العلا اللمعي  لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الطفيليات
11ـ طيب عزة كرم إبراهيم شعلان لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الميكروبيولوجيا

محافظة المنوفية كلية الطب جامعة المنوفية عميد كلية طب عينات ترقيات جديدة ترقية ١١طبيب ودكتوره

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مركز الخدمة العامة

مدارس المنوفية تستقبل الطلاب بالحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة والجيش

مدارس المنوفية تحصد مراكز وميداليات في مسابقة التربية الرياضية

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

شاهد.. ملك الأردن يشارك فى عملية إنزال مساعدات لأهالى غزة

العاهل الأردنى يشارك فى عملية إنزال جوى للمساعدات الإنسانية لغزة

الأربعاء.. الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان الحرب على غزة

واشنطن بوست: ترامب سيفكك الناتو ويقف مع روسيا ضد حلفاء الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح