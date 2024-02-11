عميد طب المنوفية يصدر قرار ترقيات لـ11طبيب

وافق مجلس كلية الطب بجامعة المنوفية، اليوم في جلسته السادسة للعام الجامعي 2024/2023 المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس المجلس، على ترقيات جديدة بكلية الطب جامعة المنوفية في الوظائف المختلفة (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد) بمختلف الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية.

و حضر الجلسه كلا من وكلاء الكلية الدكتور ناصرعبد الباري لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الصاوي لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمحمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأعضاء المجلس.

من جانبه توجه الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بتقديم التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الترقي متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والرقي، وجاءت الترقيات على النحو التالي:

١- دكتورة أمل على الكوع لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية

٢ـ دكتوره أسماء شعبان محمد سليم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجيا

3- دكتوره نهي عبد الله السيد عفيفي لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة

4ـ طبيب أحمد إسماعيل أحمد السيد خضر لشغل وظيفة مدرس مساعد طب الحالات الحرجة بقسم التخدير

5ـ دكتور محمد عبد المنعم عبد المنصف لشغل وظيفة مدرس بقسم الباطنة العامة

6ـ دكتورمحمود أحمد عبد الفتاح الريفي لشغل وظيفة مدرس بقسم الباطنة العامة

7ـ دكتورة أميرة محمود عبد الحميد عطا الله لشغل وظيفة مدرس بقسم الطفيليات

8ـ طيبة سارة جمال أمين عبده المليجي لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الباطنة العامة

9ـ طبيب أحمد محمد مختار يحيي لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الباطنة العامة

10ـ طبيب أسماء حسن أبو العلا اللمعي لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الطفيليات

11ـ طيب عزة كرم إبراهيم شعلان لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الميكروبيولوجيا