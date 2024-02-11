مدارس المنوفية تستقبل الطلاب بالحديث عن دور وتضحيات رجال الشرطة والجيش

انتظم صباح اليوم الدراسة في كافة مدارس محافظة المنوفية، خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث استهل الطلاب الحضور بتحية العلم، وذلك بعد انتظام حضور طلاب بعض المدارس أمس والتي تعمل يوم بإدارات شبين الكوم التعليمية، منوف التعليمية، الباجور التعليمية تلا التعليمية، فى أول يوم بالفصل الدراسي الثاني مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحدثت المدارس في طابور الصباح والإذاعة المدرسية عن دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل في حماية أمن الوطن واستقراره، ورجال الجيش الأبطال في حفظ واستقرار الوطن وحماية أراضيه وحدود مصر ويجعلونها آمنة كي ينعم المواطن المصري بكل أمن وأمان.

كما شددت القيادات التعليمية على تسليم الكتب المدرسية وانتظام الدراسة، وأكدت الإدارات التعليمية استعداداتها الكامل لاستقبال الطلاب بالمدارس، وأن أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس تم الانتهاء منها، كما سيتم تسليم الكتب الدراسية وتوفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وشدد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على مديري العموم في الإدارات التعليمية العشر واللجان المتابعة، التأكد من انتظام العملية التعليمية، والتشديد على تيسرها أمام الطلاب، وسرعة تسليم الكتب حسب القرارات المنظمة لذلك.

حصل 165 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول، وذلك بعد ظهورها رسميا عقب اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وانتهاء مسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة من كافة الإجراءات والمراجعات اللازمة.

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بنسبة نجاح 88.73% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971 طالب.

وسادت حالة من السعادة بين الطلاب وأولياء أمورهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول بنسبة النجاح المرتفعة عن الأعوام السابقة، وذلك بعد أيام عانى منها الجميع في الانتظار والترقب، لحين الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح والتجميع والمراجعة النهائية قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول.