الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تضامن اجتماعي المنوفية»: استكمال تقديم الخدمات الطبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

جانب من القوافل
جانب من القوافل

 

تستمر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بالتعاون مع  جمعية الأورمان بأستكمال تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن المحافظة، فضلا عن تنظيم (4)قوافل طبية شهريًا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم.


وأعرب اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية، لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ المنوفية، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين. 


وقال إن الجمعية بدأت فى تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة المنوفية، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.


موضحًا، أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة المنوفية لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.


ولفت «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

 

محافظة المنوفية التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان تقديم خدمات قوافل طبية مجانية للمواطنين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

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