وكيل تعليم المنوفية: انتهاء الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

أعلن محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن الانتهاء من الاستعداد التام لبدء الفصل الدراسي الثاني، وتأكيد الانتهاء من أعمال الصيانة والإجراءات اللازمة لانتظام العملية التعليمية في المدارس.

وعقد "الفولي" اجتماعًا مع مديري عموم الديوان، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، لبحث الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة آخر التعليمات الوزارية.



واستعرض مدير تعليم المنوفية عددًا من الموضوعات ومنها ضرورة تكثيف متابعات مديري الإدارات ووكلاء الإدارات على المدارس في الفترة المقبلة، لمتابعة الاستعدادات مع بيان بالموقف من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتحديد أعداد المدارس التي انتهت من أعمال الصيانة.

وذكر "الفولي" أن جميع مدارس المحافظة على استعداد تام لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار الفيروسات حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ضرورة عقد اجتماعات مستمرة مع قيادات الإدارات التعليمية وموجهى العموم ومسئولي العملية التعليمية، لوضع الخطط الخاصة بالفصل الدراسى الثاني، وتذليل المعوقات أمام أعضاء هيئة التدريس وطلاب المراحل المختلفة.



وأشار إلى ضرورة التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة وإزالة كل الإشغالات حول المدارس، ومنع انتشار الباعة الجائلين، والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكل قطاعاتها، وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

وأكد "الفولي" متابعة الغياب اليومي وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مشيرًا إلى الانتهاء من توزيع الجداول على المعلمين وتوزيع المهام إلى جانب الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موجهًا بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس مع اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، والتي تعد من آليات تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وتأكيد الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية، وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل وتنمية مواهبهم، وأكد على مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بضرورة الانتهاء من صرف المستحقات المالية لزملاء في المدارس.

كما ناقش "الفولي" الإجراءات اللازمة والضوابط الخاصة بتظلمات الشهادة الإعدادية وتحديد المقرات التي سيتم بها تقديم التظلم، بضرورة تضافر الجهود وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة وتحقيق الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب.