الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهاده الإعدادية 2024 المنوفية برقم الجلوس عبر الدستور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية الترم الأول من خلال موقع الدستور، والتي اعتمدها   اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منذ قليل وذلك عن دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88،73  %  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971 طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية

وأعرب  محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية الترم الأول، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

روابط مباشرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول بجميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية 

كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 %  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين   42  طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح   80،07 %  وتقدم للامتحان  3853  طالب وحضر    3563  طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024  بنسبة نجاح  72،73 %   حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان   11  طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب.

وعلى صعيد آخر، كان قد تابعت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنوفية سير العمليه الامتحانية والتي مرت بسلام دون أي مشاكل ملحوظه وتم تيسير على الطلاب كل متطلباتهم المشروعه في الامتحانات. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية برقم الجلوس 

وينشر  "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية الترم الأول برقم الجلوس فقط، بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منذ قليل.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس من هنا.

وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى  أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.

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