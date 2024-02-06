تحالف العمل الأهلي ينظِّم قوافل طبية بمستشفى المنوفية للكشف على الأولى بالرعاية

شاركت جمعية الأورمان بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تنظيم قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على 70 مريضاً من مختلف قرى مركز قويسنا وشبين الكوم.

وقال العقيد عصام حندولة، مدير جمعية الأورمان في المنوفية، إن القافلة تضم جميع التخصصات ماعدا الأسنان، ويتم عقدها أسبوعياً بمستشفى جامعة المنوفية.

كما يتم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأكد أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتابع أن جمعية الأورمان والتحالف الوطني يهدف نشاطهما إلى دعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية خاصة ما تقوم به في برامج الحماية إلاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنيين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة.