الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الطب البيطرى فى المنوفية يضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تمكنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالمنوفية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمصنعات المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة قدمها الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر.

ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مكثفة، حيث تم تشكيل لجنة مسائية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر.
ونجحت اللجنة في ضبط مصنعات ودواجن ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن حوالي نصف طن، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب في الضبطيات.


وبناء على توجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمتابعة اللحوم المعروضة بالشوادر، قام اليوم الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية والدكتور هانى شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمرور على شوادر بيع اللحوم وتم التأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين. 


وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية جميع المواطنين أن مديرية الطب البيطري بالمنوفية تستقبل جميع شكاوى المواطنين فى حالة وجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية والمستمر لمنافذ بيع السلع والمواد الغذائية بأنحاء المحافظة، وذلك لضمان وصول أفضل خدمة للمواطن والتيسير عليه. 

محافظة المنوفية الطب البيطري حملة مكبرة ضبط لحوم فاسدة لحوم غير صالحة

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