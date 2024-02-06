محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رصف الطرق

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن، حيث جار رصف امتداد شارع الشريف، شارع عزيز طبانة المتفرع من شارع النصر بطول ٣٠٠ متر، رش طبقة البيتومين بشارع الشريف بطول ٣٠٠ متر، وشارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر بمركز ومدينة الشهداء، فضلًا عن متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع شكري القواتلي، بطول 750م بمركز ومدينة أشمون ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة، وجار المتابعة الدورية لكل الأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقًا للصالح العام.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد تمت متابعة تفعيل المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، وبذل جهود مكثفة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة في زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وأشجار الزينة بالحدائق والمتنزهات العامة ومداخل المدن والطرق العامة، للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين.