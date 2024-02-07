الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية

جانب من لقاء المواطنين
جانب من لقاء المواطنين

كلف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالي منطقة زيان بشوشاي وشارع المصطفى بجسر قرية دروة بأشمون بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والعرض عليه.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

إعداد خطاب لوزير الري بشأن طلب أهالى عزبة الحدادة بقرية الحامول بمنوف لتغطية الترعة أمام مسجد التوبة


كما وجّه المحافظ بإعداد خطاب لوزير الري بشأن طلب أهالى عزبة الحدادة بقرية الحامول بمنوف يلتمسون الموافقة على تغطية الترعة أمام مسجد التوبة، ووضع مواسير لمرور المياه على نفقتهم الخاصة بهدف إضفاء مظهر جمالى وحضاري للمنطقة وحفاظًا على صحة المواطنين، وذلك استجابة لمطلب الأهالى، ووجّه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية قرية البندارية بتلا يتضرر من تعدي أحد الجيران على ملكيته الخاصة بالمخالفة للقانون، وكذا فحص الشكوى الخاصة بمركز شباب قرية كفر أبورقبة بأشمون، وذلك بالتنسيق مع إدارة المجالس والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بضرورة النظر والمتابعة الدورية وحل شكاوى المواطنين فيما لا يضر بالصالح العام في المحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاء مع المواطنين مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية التوجيه بحل مشاكل المواطنين

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