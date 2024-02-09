جامعة المنوفية تعلن نتائج منافسات بطولة المصارعة ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي ال51 للجامعات المصرية

أعلنت جامعة المنوفية نتائج منافسات بطولة المصارعة ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات المصرية التي استضافتها الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة استضافت الجامعة وينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الحالي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد المصري للجامعات المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات المصرية والدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن فعاليات المسابقة شارك فيها 23 جامعة مصرية، موضحا أن بطولة الشهيد الرفاعي تعد من أبرز البطولات الرياضية التي تستضيفها جامعة المنوفية، ويشارك فيها عدد كبير من الجامعات المصرية، مشيدا بأداء الطلاب في بطولة الجامعات المصرية للمصارعة والذي يعد دليلًا على التزام الجامعات بتطوير الرياضة ودعم المواهب.

وأضاف القاصد أن جامعة المنوفية من الجامعات الرائدة في مجال الأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على ممارسة النشاط الرياضي كونه يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم البدنية والعقلية، مشيرا إلى أن الجامعة تشجع الطلاب للمشاركة في الفعاليات الطلابية المختلفة،لتعزيز روح المنافسة والتعاون بين الطلاب وتعزيز التفاعل الإيجابي في الحياة الجامعية.

كما وجه القاصد التحية للجامعات المشاركة في البطولة، موجها التهنئة للجامعات الفائزة بالمراكز الأولي، ومعربا عن سعادته بالروح الرياضية والأداء المميز لطلاب الجامعات.

كما كرمت الجامعة اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة لدعمه للبطولة بالأدوات والامكانيات اللازمة لتنفيذ البطولة.

نظمت البطولة تحت إشراف بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط والحكم الدولي للمصارعة.

وقد أسفرت نتائج المنافسات والترتيب العام للجامعات المشاركة عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول بإجمالي 196 نقطة والتعليم العالي بالمركز الثاني 122 نقطة وجامعة طنطا بالمركز الثالث 108 نقطة وجامعة كفر الشيخ بالمركز الرابع 84 نقطة وجامعة المنصورة بالمركز الخامس 78 نقطة وجامعة المنوفية بالمركز السادس 65 نقطة وجامعة حلوان بالمركز السابع 56 نقطة وجامعة قناة السويس بالمرحز الثامن 55 نقطة وجامعة أسيوط بالمركز التاسع 53 نقطة وجامعة عين شمس العاشر 43 نقطة والأكاديمية العربية بالمركز الحادي عشر 40 نقطة وجامعة مدينة السادات بالمركز الثاني عشر 40 نقطة والأزهر بالمركز الثالث عشر 38 نقطة والعلمين الدولية بالمركز الرابع عشر 25 نقطة وجامعة القاهرة المركز الخامس عشر 24 نقطة وبنها السادس عشر 20 نقطة والجامعة اليابانية بالمركز السابع عشر 15 نقطة ومصر للعلوم بالمركز الثامن عشر 6 نقاط والسويس التاسع عشر 6 نقاط والمصرية الروسية بالمركز العشرين نقطتين والمستقبل بالمركز الحادي والعشرون وبورسعيد وفاروس بنفس المركز مكرر.