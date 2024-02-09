خلال الملتقى التوظيفى بأشمون أمس.. "تضامن المنوفية" توفر 1500 فرصة عمل للشباب

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية في توفير 1500 فرصة عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص أمس الخميس في الملتقى التوظيفي، الذي نظمته المديرية في مركز أشمون، وحضور عدد كبير من الشباب راغبي العمل.

وأوضح محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن المؤتمر شهد إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات الراغبين في الالتحاق بفرص عمل مناسبة وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

تفاصيل الملتقى

وأقيم ملتقى توظيفي بمركز أشمون على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمؤهل ودون مؤهل من سن 18سنة وحتى 50 عاما من الجنسين، بقاعة حورس طريق سنتريس النعناعية وبحضور محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية وميرفت رمزي وكيلة المديرية والدكتور محمد سامى مدير مكون التدريب والتوظيف برنامج فرصة، والدكتور حجازى حمدى مدير المتابعة والتقييم برنامج فرصة وعيد محمود مسئول التوظيف ببرنامج فرصة وإبراهيم أبو النور مسئول التوظيف ببرنامج فرصة ومنسقي فرصة بالمنوفية.

17 شركة شاركت فى الملتقى

وشارك في الملتقى التوظيفي الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية 17 شركة وتم توفير 1500 فرصة عمل في الملتقى الوظيفي للجنسين وطرح عدة أنواع من الوظائف قطاع في القطاعات الصناعية وأغذية والخدمات والأمن ومصانع الملابس.