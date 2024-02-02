الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة المنوفية يشاركون في برنامج "إعداد قادة الوطن العربي" بالأقصر

وفد جامعة المنوفية
وفد جامعة المنوفية

شارك وفد من طلاب جامعة المنوفية، في فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي"، تحت شعار "ليدرز 2030 " بمدينة الأقصر، في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١ فبراير تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالشباب الجامعي، واكتشاف مواهبهم وتنميه قدراتهم  القيادية والإبداعية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية. 

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن هذا البرنامج  يأتي في إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الملتقى التدريبي يؤكد السعي الدائم للجامعات والمعاهد المصرية على إعادة تأهيل الشباب المصري والعربي وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنمية قدرات الطلاب

كما أكد القاصد، أن الملتقيات الطلابية والدورات التدريبية تسهم في تنمية  قدرات وبناء شخصية الطلاب بما تضمنه من برامج هادفة ومفيدة تبرز المواهب والتميز والإبداع في الأنشطة والبحوث والابتكار، بالإضافة إلى كونها فرصة  للتعرف واكتساب الخبرات الحياتية والعملية، وتتيح للطلاب التعرف على الثقافات المختلفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إشتراك طلابها في الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة أعدَّت برنامجًا مميزًا للأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام.

وعُقِد البرنامج التدريبي بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر، وشارك به طلاب جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعايه الطلاب، وتناول التدريب محاضرات حول التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي تحدث فيها الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، واللواء مهندس حافظ محمود، مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ولفيف من القيادات وذلك بمشاركة 200 طالب وطالبة من 20 دولة عربية بجانب الجامعات المصرية، كما تم على هامش التدريب  تنظيم  زيارات سياحية للأماكن الأثرية بمدينه الأقصر، وأشرف على الفوج أسامة شوقي، ضيف مدير إدارة إعداد القادة ورشا شفيق.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية وفد طلاب جامعة المنوفية اعداد القاده البرنامج التدريبي

مواد متعلقة

"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر فبراير

رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل

محافظ المنوفية يشدد على التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟