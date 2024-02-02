طلاب جامعة المنوفية يشاركون في برنامج "إعداد قادة الوطن العربي" بالأقصر

شارك وفد من طلاب جامعة المنوفية، في فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي"، تحت شعار "ليدرز 2030 " بمدينة الأقصر، في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١ فبراير تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالشباب الجامعي، واكتشاف مواهبهم وتنميه قدراتهم القيادية والإبداعية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا الملتقى التدريبي يؤكد السعي الدائم للجامعات والمعاهد المصرية على إعادة تأهيل الشباب المصري والعربي وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنمية قدرات الطلاب

كما أكد القاصد، أن الملتقيات الطلابية والدورات التدريبية تسهم في تنمية قدرات وبناء شخصية الطلاب بما تضمنه من برامج هادفة ومفيدة تبرز المواهب والتميز والإبداع في الأنشطة والبحوث والابتكار، بالإضافة إلى كونها فرصة للتعرف واكتساب الخبرات الحياتية والعملية، وتتيح للطلاب التعرف على الثقافات المختلفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إشتراك طلابها في الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة أعدَّت برنامجًا مميزًا للأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام.

وعُقِد البرنامج التدريبي بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر، وشارك به طلاب جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعايه الطلاب، وتناول التدريب محاضرات حول التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي تحدث فيها الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، واللواء مهندس حافظ محمود، مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ولفيف من القيادات وذلك بمشاركة 200 طالب وطالبة من 20 دولة عربية بجانب الجامعات المصرية، كما تم على هامش التدريب تنظيم زيارات سياحية للأماكن الأثرية بمدينه الأقصر، وأشرف على الفوج أسامة شوقي، ضيف مدير إدارة إعداد القادة ورشا شفيق.