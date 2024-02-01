رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، زيارة ميدانية إلى المستشفيات، حيث تفقد انتظام العمل بمستشفى الطوارئ، وتابع الحالات الصحية التي تم استقبالها بالمستشفيات الجامعية خلال الأيام الماضية وما زالت تخضع للعلاج، ويتم ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتفقد سير وجودة أداء مقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية.

كما تفقد "القاصد" قسم الاستقبال بمستشفى الطوارئ وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة، وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبي للحالات بوحدة الطوارئ والقرارات الطبية والوضع الطبي لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

واطمأن رئيس الجامعة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين وأفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات في مواقع عملهم، واستعداد المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ في الأيام المخصصة لها لاستقبال هذه الحالات.

وأكد "القاصد" دعم الجامعة الكامل للمستشفيات الجامعية للقيام بدورها المهم كمقدم خدمة طبية مميزة لأهالي المحافظة، بالتعاون والتكامل مع محافظة المنوفية ومستشفياتها المركزية والتعليمية، بهدف الارتقاء بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.