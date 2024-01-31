محافظ المنوفية يشدد على التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد التام واستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.



كما شدد محافظ المنوفية، علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، وكذا التواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظًا علي أرواحهم وسلامتهم.



هذا وأكد محافظ المنوفية، حرصه علي المتابعة المستمرة لتداعيات موجه الطقس بنطاق المحافظة وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف علي الحالة العامة، فضلًا عن متابعة جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار بكافة الطرق والشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات.

وعلي صعيد آخر متصل، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياة الامطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

وأضاف، تحركت المعدات اللازمة بفرع شبين الكوم لسحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

وشدد نجيب، على تكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

وذكر أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول.

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.