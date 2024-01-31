محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بطرق شنوان وتطوير الكورنيش

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بنطاق شبين الكوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق، في ضوء الخطة الشاملة للمحافظة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية، رافقه خلالها المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.



بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف ووضع طبقة FDR بطريق شنوان – شبين الكوم بطول 2 كم، حيث جاري تنفيذ الأعمال بإستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

فيما تفقد المحافظ أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بطول 600 متر، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية،وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، حيث تم الإنتهاء من تكسير السور القديم المتهالك، وجاري بناء السور الجديد بنسبة تنفيذ 75 % وتجليده بحجر الهاشمة الفرعوني، حيث من المقرر إنشاء سور حديدي وتركيب بلدورات وبلاط الانترلوك بكامل الطول فضلًا عن إنشاء مقاعد ومظلات خشبية وأعمدة إنارة ديكورية، ومن المقرر نهو كافة الأعمال نهاية شهر إبريل القادم، وخلال تفقده لأعمال التطوير تلاحظ وجود تراكمات قمامة ونواتج هدم بالمنطقة المحيطة بكوبري شنوان.

وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة وتطهير المنطقة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي.



كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق الراهب – ميت مسعود بطول 2،800 كم، وذلك ضمن أعمال الرصف المتكاملة والتي تشمل أعمال قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار، تنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات للأرصفة وسيتم نهو كافة أعمال الرصف خلال شهر.



واستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم وممشي مليج وأعمال قطع الفرمة بطريق القاصد – جنزور إمتداد كوبري الكلابية.