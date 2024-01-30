صيادو المنوفية يستغيثون بالمسؤولين من تلوث مياه فرع رشيد ونفوق الأسماك

استغاث أكثر من 15 ألف صياد على حدود قرى مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، بسبب التلوث المفاجئ لمياه النيل بفرع رشيد المار بقرى مركز منوف والسادات والذي تضرر منه صيادين قرية جزى وصنصفط وابو نشابة والأخماس، مما تسبب في انقطاع الدخل لكل الصيادين الموجودين بالمنطقة مما آثار ذعر وغضب الأهالي.

وأكد عبد القوي شيحه شيخ صيادين منوف، أن الصيادون هجروا المراكب بسبب عدم وجود سمك بالنيل وذلك منذ شهر مايو الماضي، حتى اليوم وأكثر من خمسة عشر ألف صياد يعانون من ضيق الحال ووقف مصدر رزقهم الرئيسي الذي كان موروثهم أبا عن جد.

وأكد شيخ الصيادين، أنه من ذلك الحين وهو شهر مايو الماضي بدأت تظهر أعراض غريبة على الأسماك وهي فقدانه الشهية وموتها تطفوا على وجه الماء بفرع رشيد بكميات كبيرة بسبب التلوث الذي ظهر فجأة بعد أن كان الرزق بذلك المنطقه وفير وغزير حتى اتجه منذ عامين معظم الموظفين لتحسين دخلهم بالصيد بسبب وفرة السمك.

وأضاف عبد القوي، أنه منذ عامين بعد توجه الرئيس السيسي لتنظيف فرع رشيد من المخلفات والصرف الصحي الذي كان يتم صرفه بالفرع وتنظيف النيل كان السمك في النيل كثير جدا مما أثر على انخفاض أسعاره وأسعار الدواجن واللحوم، ولكن بعد توقف الصيد بفرع النيل زادت الأسعار حتى بدأ التجار فى بيع سمك المزارع بأسعار خيالية لم تكن موجودة من قبل.

وأكد أحد الصيادين، أنه بعد تلوث المياه الذي لم يعرف سببه حتى الآن وإطلاق الصيادين استغاثات عدة لإنقاذهم من المأساة التي يعيشونها بسبب توقف مصدر دخلهم الوحيد، وقام الرى بتحليل العينات وأكد أن الماء في فرع النيل به نقص أكسجين مما يتسبب في موت الأسماك.

وأضاف أن صيادين فرع رشيد بالكامل والذي يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف صياد يطالبون الحكومة والمسؤولين بحل مشكلة تلوث المياه فورا.

وأضاف أننا قلبنا المراكب وبعنا كل ما نملك منذ ذلك الحين بسبب ضيق الحال ووقف الصيد بسبب تلوث المياه، ونرجو من كل المسؤلين والجهات المعنية بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة.

وكان قد قام أحد أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب إحاطة بالمشكلة وطالب بحلها في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه قام بمقابلة مجموعة من الصيادين المعنيين بالمشكلة وهي تلوث المياه وقام بتوجه تعليماته لوكيل وزارة الرى ووكيل وزارة الزراعة بالمنوفية للفحص وتقديم تقرير وافي عن المشكلة.

وفي ذات السياق، ناقش مجلس النواب المصري، طلب إحاطة مقدم من النائب أيمن معاذ عضو المجلس عن دائرة منوف والسادات، حول تلوث مياه نهر النيل بفرع رشيد، بعد مناشدات من الصيادين وأسرهم.

وأوصت لجنة الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الري وحماية نهر النيل ومديرية الري بمحافظة المنوفية وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الصحة، للمرور على المجرى المائي محل طلب للإحاطة وذلك لمعاينة المجرى والوقوف على أسباب التلوث، وأخذ قرارات عاجلة لغلق مصادر التلوث جميعها على أن تمارس اللجنة عملها غدا يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير، وموافاة اللجنة البرلمانية بالتفاصيل جميعها.