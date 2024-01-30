لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستقبل 25 متقدما لوظائف مدير عام

استأنفت اللجنة العليا برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عملها لاختيار الوظائف القيادية من الامناء المساعدين ومديري العموم بالإدارة العامة للجامعة والكليات عملها في إجراء مقابلات المتقدمين.

وضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحی شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف الفقی وكيل كلية الحقوق، والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارةجامعة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مدينة السادات.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن اللجنة اليوم استقبلت 25 من المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام بكلية الآداب، وكلية الحقوق وكلية الذكاءالإصطناعي.

اللجنة استمعت إلى مقترحات المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات

وأكد القاصد علي أن اللجنة استمعت إلى مقترحات المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال بها، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات، مضيفا أن إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير والقوانين المنظمةو تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

رئيس جامعة المنوفية يفتتح الندوة التعريفية لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

وعلي صعيد آخر، كان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، قد افتتح الندوة التعريفية "لجائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء رضوان منسق الجامعة لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة رانيا عزمي منسق الجامعة لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وإسراء مكرم مسئول الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبحضور القيادات النسائية بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور المرأة في المجتمع كشريك فعال في إدارة القطاعات المختلفة داخل المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلي أن الدولة تدعم وتحفز المؤسسات الحكومية والجامعات في تمثيل ودعم المرأة في تحمل المسئولية الوطنية والإجتماعية كشريك رئيسي في بناء المجتمع المصري.