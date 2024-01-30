الثلاثاء 30 يناير 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ إزالة التعديات على الأصول المملوكة لوزارة النقل

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، باللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وعضوية العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، ومديرية الأمن، لمتابعة تنفيذ الإزالات على أملاك وزارة النقل بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات تنفيذ وحصر حالات التعدي الواقعة على أملاك وزارة النقل بنطاق المحافظة وبحث سبل إزالة كافة المعوقات التي تعوق التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء خطة الدولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها، وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة المشكلة مهمتها تحديد مواعيد تنفيذ الإزالات الواقعة على الأصول المملوكة للهيئات والجهات والشركات التابعة لوزارة النقل، وآلية تنفيذها وفقًا للمستجدات التي تطرأ على كل حالة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير دوريًا شهريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآلية تنفيذها، ومتابعة دورية لكافة التعديات على الطبيعة.

وأكد المحافظ، على أن الدولة عازمة وبقوة على التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة والتنسيق الكامل لحصر وإزالة كافة أشكال التعديات مهما كان حجمها حفاظًا على هيبة ومقدرات الدولة المصرية.

وعقب اللقاء وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام اجتماعا موسعًا بحضور الجهات المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل، ووكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الهيئة العامة للطرق والنقل والسكة الحديد، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وكلف السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مختلف الجهات المعنية وجهات الولاية لمتابعة موقف التعديات على أملاك وزارة النقل وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والمتابعة المستمرة والدقيقة لتلك الملف الهام والحيوي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية وفد من وزارة النقل مناقشة التعديات هيبة الدوله واستردادها

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