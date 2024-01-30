محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وتبادل الرؤي والأفكار بشأن تعظيم دور الهيئة بمجال محو الأمية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على الأمية ونشر الوعى بين كل أطياف المجتمع تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ والدكتورة سحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية.

ورحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ونشر برامج التوعية بمختلف قري ومراكز المحافظة للارتقاء بحياة الإنسان، مشيرا إلى أن المنوفية تتمتع بالصدارة بين محافظات الجمهورية في أعلى نسب التعليم كونها بلد العلم والعلماء، فضلا عن طموح أبنائها وإصرارهم على تحدى الصعاب وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرصة التعليم كالسيدة "زبيدة" و"عائشة"، الحاصلات على شهادة محو الأمية رغم تقدم أعمارهمن.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في الارتقاء بمستوى العاملين بالمناطق الصناعية من خلال محو أميتهم ضمن مبادرة "مؤسسة بلا أمية"، ما يعود بالنفع على تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق نقلة نوعية بمجالات العمل المختلفة كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية دور الهيئة بقري حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء وساهمت في تغيير حياة المواطن المصري إلى الافضل، وتعد قرية شما إحدى القري النموذجية التي شهدت تغييرا جوهريا في تحرير أميتها ورفع الوعى والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بها ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية التي تنفذها الدولة بشتى القطاعات.

من جانبه، أعرب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين، مثمنا دور محافظ المنوفية ودعمه الكامل لبرامج الهيئة وفعالياتها من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية الدولة البناءة كون ملف محو الأمية بمثابة محرك أساسي للتنمية المستدامة على كافة المستويات.