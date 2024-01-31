الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة المنوفية يكرم أفضل الكليات في استقبال الطلاب للعام الجامعي الحالي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم مجلس جامعة المنوفية في جلسته اليوم الأربعاء، الذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ، وبحضور أعضاء المجلس الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعمداء، الكليات الفائزة في مسابقة أفضل كلية في استقبال الطلاب للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والتي تنظمها سنويًا الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة.

وتم تقسيم الكليات طبقًا لسنة إنشائها، حيث فازت كليتى الطب والتمريض بالمركز الأول، وجاءت كلية التجارة فى المركز الثانى، وكليتى التربية والتربية النوعية فى المركز الثالث وذلك ضمن فئة الكليات المنشأة قبل عام ٢٠٠٠م.

وفازت كليتا الصيدلة والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، وكليتي طب الأسنان وتكنولوجيا العلوم الصحية بالمركز الثاني، وجاءت كلية الطب البيطري في المركز الثالث ضمن فئة الكليات المنشأة بعد عام ٢٠٠٠م.

كما كرم رئيس الجامعة اللجنة التى قامت بعمل الزيارات للكليات وتقييمها وإعلان النتائج.

جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية دكتور صبحي شرف تكريم الكليات دكتور محمد النعماني

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