المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنوفية يفتتح فعاليات مبادرة "ارسم مستقبلك ابدأ مشروعك"

شهد المركز الجامعي للتطوير المهني جامعة المنوفية، افتتاح فعاليات مبادرة "ارسم مستقبلك ابدأ مشروعك"

بحضور كلا من الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية،

والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمية، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.



تهدف المبادرة إلى تعريف الشباب بمفهوم ريادة الأعمال وكذلك الترسيخ لأهمية التحرك من قبل الشباب والخريجين والطلاب لمفهوم المشروعات الخاصة وهو الدور الذي تضطلع به جامعة المنوفية وتأخذ بزمام المبادرة علي عاتقها لمساعدة وإرشاد الشباب الجامعى لذلك.



كما تهدف المبادرة التي شنتها جامعة المنوفية إلى توضيح بعض المفاهيم الرئيسية لديهم مثل مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي ودراسات الجدوى وكيفية مواجهة مخاطر المشروعات الناشئة.



ويتم ذلك من خلال متخصصين في هذا المجال وكيفية اختيار المشروعات الناشئة التي تناسب طبيعة السوق المصري وتلبي احتياجاتهم وتلافي الأخطاء الشائعة لدي صغار المستثمرين من خلال عرض عدد من التجارب السابقة وكيفية تعظيم الاستفادة من خلال دمج الشباب داخل هذه المنظومة الداعمة لهم.



وجرى استعراض عدد من التطبيقات العملية لمشروعات تمت بالفعل في عدة قطاعات “زراعي، طاقة جديدة ومتجددة، حيواني، رياضي، بالإضافة إلي مجال العمل الرقمي”.



