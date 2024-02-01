"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر فبراير

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر فبراير 2024.

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

مياه المنوفية تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياة الامطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

وأضاف، تحركت المعدات اللازمة بفرع شبين الكوم لسحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

وشدد "نجيب" على تكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

وذكر أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول.

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

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