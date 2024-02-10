السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدارس المنوفية تحصد مراكز وميداليات في مسابقة التربية الرياضية

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه

حصدت مدارس محافظة المنوفية التابعة لمدرية التربية والتعليم عدة مراكز في مسابقة التربية الرياضية والتي شاركت بها مع جميع مدارس مصر في كل المحافظات، وذلك تحت إشراف إدارة التوجيه العام  للتربية الرياضية بالمديرية. 

وهنَّأ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الفائزين في مسابقة التربية الرياضية، والمدارس الرياضية بالمحافظة في بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية، حيث فاز كلا من فريق كرة اليد بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية للبنات التابعة لإدارة شبين الكوم بالمركز الثالث، والميداليه البرونزية.

كما حصل فريق الهوكى بنات على المركز الرابع، وحصلت أيضًا المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية للبنين بإدارة منوف التعليمية على المركز الثالث للكاراتيه والميدالية البرونزية، كما حصلت المنوفية على المركز الأول للسلوك الرياضي للفرق المشاركة تليها الشرقية بمركز ثاني مكرر، وكذلك بني سويف بالمركز الثاني مكرر.

وتمت المسابقة بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدعم الكامل من  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ورعاية  محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم المنوفيه، وإشراف  طارق سعد، مدير عام التعليم العام يتقدم التوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة أماني عبد القوي الموجه العام. 

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