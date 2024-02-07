الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ويكرم الأئمة والواعظات

الاحتفال بذكرى الإسراء
الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445هـ والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الأوقاف، والدكتور خالد عبدالسلام وكيل المديرية وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة فضيلة الشيخ مدير مديرية الأوقاف والذي أشار إلى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت مليئة بالأحداث المهمة والاعجازية، حيث أسري رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ومنه عُرج إلى سدرة المنتهي في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعًا برحمته وعظيم مغفرته ولنستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة، لافتًا إلى ضرورة استغلال تلك المناسبات العطرة للاستفادة من المعاني النبيلة والتأسى بأخلاق النبي في جميع معاملاتنا وحياتنا اليومية.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية، أسمى آيات التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقيادات التنفيذية وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكري الاسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير والازدهار، ومؤكدًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وعلى هامش الاحتفال، كرم محافظ المنوفية، عددا من الأئمة والواعظات ومنحهم شهادات تقدير لاختيارهم ضمن لائحة الشرف - دورة قادة فكر لعام 2023، موجهًا بصرف مكافأة مالية لهم تقديرًا لتميزهم الوظيفي وتفوقهم في النشاط الدعوي، مؤكدًا على دعمه الكامل للدعاة والأئمة لدورهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وصحيح الإسلام.

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