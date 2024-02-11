الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مركز الخدمة العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع الجلسة الثانية لمجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس، الدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة، والدكتورة  ناهد غنيم، عميد كلية التربية، والدكتور حسن عليوة، عميد كلية العلوم، والدكتور محمود الجندي، وكيل كلية الآداب، والدكتور أشرف هاشم، المشرف على المركز، و حمدي عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وسماح كشك، مدير المركز.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن الاجتماع ناقش أنشطة المركز خلال الفترة الماضية، كما تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة.

ووجَّه "القاصد" خلال الاجتماع بضرورة استغلال مركز الخدمة العامة الاستغلال الأمثل وإضافة المزيد من الأنشطة الاجتماعية  والثقافية لخدماته التي يقدمها للمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تحديد أهداف المركز بدقة وتنوع خدماته بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة بفرع  الخدمة العامة بمجمع الكليات، مشيرًا إلى البدء في إعداد مصفوفة برامج تدريبية تحقق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الموارد البشرية من الطلاب والخريجين  وأهالي المحافظة.

وأضاف" القاصد"، أنه تمت الموافقة على اعتماد قائمة المدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخبراء المتخصصين من الجهاز الإداري للجامعة ومن خارج الجامعة، واعتماد مصفوفة البرامج التدريبية للمركز في ضوء احتياجات المجتمع المحيط وبما يحقق رسالة المركز.

كما نوَّه " القاصد" بأنه تمت الموافقة على استحداث خدمات بالمنفذ الإعلامي التابع لمركز الخدمة العامة بمجمع كليات التجارة والآداب، بالإضافة إلى موافقة المجلس على نقل تبعية مكتب تنمية المهارات وريادة الأعمال من مركز تسويق الخدمات الجامعية إلى مركز الخدمة العامة.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية مجلس إدارة الخدمه العامه دكتور صبحي شرف

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