أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار السجائر اليوم 2024 وذلك عقب قرار شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار منتجاتها من التبغ المسخن مثل TEREA وHEETS والسجائر التقليدية من العلامات التجارية مثل L&M و Merit و marlbo وطالبت الموزعين بالإلتزام بالأسعار الجديدة المعلن عنها.

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر

أكدت شركة فيليب موريس مصر أن أسعار السجائر اليوم 2024 وفقا للزيادة الجديدة تم وضعها على رابط الاستجابة السريع QR code الذي يتم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن حيث جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:-

تتراوح أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها من 79 - 69 جنيه.

تتراوح أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) بأنواعها من 59 - 69 جنيه.

تتراوح أسعار السجائر ميرت بأنواعها من 85 - 74 جنيه.

تتراوح أسعار السجائر ال إم بأنواعها من 59 - 50 جنيه.

تتراوح أسعار التبغ المسخن TEREA بأنواعها من 64 - 56 جنيه.

تتراوح أسعار التبغ المسخن HEETS Selections بأنواعها من 64 - 56 جنيه.

تتراوح أسعار التبغ المسخن HEETS Dimensions بأنواعها من 64 - 56 جنيه.

أسعار السجائر في الشرقية للدخان

وكانت أخر زيادة أعلنت عنها شركة الشرقية للدخان في شهر نوفمبر الماضي 2023 تنفيذا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

أسعار علبة السجائر البوكس 20 جنيه.

أسعار علبة السجائر كيلوباترا كينج سايز 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر كيلوباترا سوفت كوين 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر كيلوباترا بوكس أبيض 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر بوسطن 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر بلمونت 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر كيلوباترا سوبر 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر مونديال أحمر - أرزق - سيلفر 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر كيلوباترا بلاك لبيول 27 جنيه.

أسعار علبة السجائر مونديال سويتش منتول - بلوبيري 27 جنيه.

وأكد رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية أن سبب ارتفاع منتجات شركة فيليب موريس مصربجميع انواعها يرجع إلى ارتفاع رسوم الشحن من البحر الأحمر.

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