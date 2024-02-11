قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم الأحد 11 فبراير 2024

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر االبحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم الأحد 11 فبراير 2024

كانت شركة فيليب موريس مصرأحدى الشركات المنتجة للسجائر أعلنت من خلال موقعها الإلكترونى وعدد من التصريحات الصحفية فى الساعات القليلة الماضية عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

الاسعار معلنة على العبوات

وعلى صعيد متصل أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن كون الأسعار الجديدة للسجائر معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

ودعت الشركة من خلال منشورها على موقعها الإلكترونى تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي: -

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

ارتفاع أسعار السجائر المصرية

كانت الشركة الشرقية للدخان المصرية، أعلنت الأاربعاء الماضى الموافق 8 فبرايرقائمة الأسعار الجديدة لـ 11 صنفا من السجائر ، بنسب زيادة تراوحت بين 12% إلى 33%.

الأسعار الجديدة لسجائر الشرقية للدخان 2024

وبلغ سعر سجائر بوكس نحو 20 جنيها للمستهلك، في حين بلغ سعر كيلو باتر كينج سايز نحو 27 جنيها للمستهلك، وكليوباترا سوفت كوين نحو 27 جنيها للمستهلك، فيما بلغ سعر كليوباترا بوكس نحو 27 جنيها للمستهلك. بينما بلغ سعر بوسطن، بلمونت نحو 27 جنيها للمستهلك، وكليوباترا سوبر نحو 27 جنيها للمستهلك، أما سعر مونديال "أحمر ، أرزق، سيلفر" نحو 27 جنيها للمستهلك، ومونديال سويتش منتول، بالوبيري نحو 27 جنيها للمستهلك.

كما سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 27 جنيها للمستهلك، وسعر ماتوسيان سوبر نحو 27 جنيها للمستهلك، فايسروي، بال مال بلغت نحو 42 للمستهلك.