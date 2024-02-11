الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبة الدخان تكشف أسباب ارتفاع سعر السجائر 11 جنيهًا (فيديو)

السجائر
السجائر

قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، إن سعر السجائر زاد 11 جنيهًا للعلبة الواحدة، وهي زيادة غير مسبوقة، ومبالغ فيها، لم يسبق أن تزيد سعر السجائر بهذا المقدار مرة واحدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الزيادة المعقولة تتراوح بين 5 لـ6 جنيهات.

وناشد إمبابي، بقلب الهرم التوزيعي للسجائر حتى لا ترتفع أسعارها في السوق السوداء، منوهًا أن زيادة أسعار السجائر لن تؤثر على حركة البيع والشراء.

وكشف الأسباب وراء ارتفاع سعر السجائر، قائلًا إن الاضطرابات في باب المندب وراء ارتفاع سعر السجائر، حيث ارتفع تكلفة نقل الحاوية 5 آلاف دولار.

وأردف: "ارتفاع سعر الدولار والنولون البحري، وراء ارتفاع سعر السجائر".

وأشار إلى أن السوق المصرية تستهلك 85 مليار سيجارة في السنة، لافتًا إلى أنه تم رصد أنواع مهربة من السجائر في الأسواق.

السجائر سعر السجائر أحمد موسى على مسئوليتي السوق السوداء الدولار

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