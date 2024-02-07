الباز يوجه رسالة للكابتن حسام حسن.. ما علاقة محمد صلاح؟

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى الكابتن حسام حسن، بعد اختياره مديرا فنيا للمنتخب.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أنت مدير فني لمنتخب مصر، لابد تعمل لمصلحة المنتخب، وليس وفقا للمزاج الشخصي، محتاج تفرد الخريطة، وتشوف كل لاعب حتى لو مختلف معه".

وأشار الباز، إلى وجود سوابق في العلاقة بين الأخوين حسام حسن وإبراهيم حسن مع كابتن المنتخب محمد صلاح ليست جيدة، أبرزها تصريح سابق لإبراهيم حسن قال فيه "لا أتمنى صلاح يحرز أهدافا مع المنتخب حتى لا يكسر رقم حسام"، بالإضافة إلى أنه عندما غادر محمد صلاح المنتخب بعد إصابته لتلقي العلاج في ليفربول، كان حسام حسن حادا في التعليق عليه.

وأردف: "بعد إعلان حسام حسن مديرا لمنتخب، إبراهيم قال اللي مش عايز يلعب ميلعبش، وهي إشارة ليست جيدة، أتمنى الناس تكون عاقلة، ويجب ألا تناقش مستقبل البلد بمواقف الأفراد، وجود محمد صلاح في المنتخب قيمة لأنه صاحب إنجاز حقيقي، لكن لا يجب نصغر دولة كبيرة بالحديث عن أفراد، حسام حسن كان حلم حياته يدرب المنتخب، عنده حلم وإرادة، فلنمنحه الفرصة".

وختم الباز: "هناك من يسأل هل محمد صلاح هيعتزل بعد اختيار حسام حسن، وهناك من يقول إن حسام حسن سيرفض أن يكون محمد صلاح كابتن المنتخب".