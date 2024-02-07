"الشاهد" يكشف مفاجأة عن أقدم سينما فى مصر وعلاقتها بدار العلوم

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن رؤساء الأقسام في كلية دار العلوم قاموا بتطوير المقررات الدراسية، بعد عقد ورشة لأساتذة الكلية وعرض اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أنه تلقى منهم استجابة رائعة، وكانت العيون تلمع بالغبطة والسعادة.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن دار العلوم منذ أنشأت وهي أقرب إلى قلب الفنان.

وكشف أن أقدم سينما في مصر كانت في دار العلوم، وكان اسمها دار الخيالة، مردفا: "العلاقة مع الفن قدر دار العلوم، ولا تجد أستاذا مهما كان تزمته إلا وكتب شعرا".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.