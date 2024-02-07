بلبولة لـ"الشاهد": الحضارة الإسلامية لم تنفصل أبدًا عن الفن ومكة كانت بها دار للغناء

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إننا عندما نراجع التاريخ نجد أن مكة كانت فيها دار للغناء، وفي هذه الفترة عربت الأدوار الفارسية، ما يؤكد أن الحضارة الإسلامية لم تنفصل أبدًا عن الفن أبدًا.

وأشار عميد كلية دار العلوم، في حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كان دائمًا يعطي الفرصة لطلابه لنقده، ويعرض لهم لوحة لجرنكا وبيكاسو، ويتحدث عن علاقتها بقصيدة لأحمد عبدالمعاطي حجازي، ويتأملون حلول بيكاسو للفن التشكيلي، ويشاهدون فيلما في القاعة، والقاعة تكون ممتلئة.

وأردف: "الطلاب يحتاجون للمعرفة والأستاذ الذي يرشدهم، وأتمنى أنجح في هذه المسألة".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.