"الشاهد" يكشف كواليس قول طالبة لعميد دارالعلوم "لو كان أبوبكر حيا لقتلك"

كشف الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ملابسات واقعة الطالبة التي قالت له "لو كان أبو بكر حيًا لقتلك".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "كنت أتبنى الصدمة المعرفية لطلابي، لك أن تتخيل أن أدخل المحاضرة الأولى، ومعي أغنية لسميرة سعيدة وأنغام بليغ حمدي، وقبل أن أتكلم، وأحيي الطلاب أسمعهم المقدمة الموسيقية لبليغ حمدي علمناه الحب على إيدينا".

وأردف: "كنت أتحدث معهم أن بليغ حمدي في المقدمة الموسيقية عن علاقة بين حبيب وحبيبة، والتي شبهت بالطائر، بدأ بالدف، الشبيه برفرفة الانطلاق، وفي نهاية المقدمة ينهي بالدف ويحاكي أجنحة الطائر التي تحط على الأرض، وكانت الطالبة معترضة على الدخول بموسيقى، رفعت يدها وسألت".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.