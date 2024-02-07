الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف كواليس لقاء الرئيس مع المثقفين فى 2016: "خذلوا الدولة"

جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المثقفين من كتاب ومبدعين، خذلوا الدولة خذلانا مبينا، وهذا ما أكده الكُتاب في برنامج "الشاهد"، حيث أجمعوا على أن المثقفين خذلوا الدولة  مع اختلاف درجات الخذلان.

وأضاف الباز خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المثقفين خذلوا الدولة، لأنهم لم يقفوا معها في معاركها الأساسية، بل عملوا ضدها، وفي المواجهة الساخنة مع الإرهاب، لم يعتبروا أنها قضيتهم، بل تركوا البلد تواجه الخطر وحيدة.

وكشف الباز، كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المثقفين في مارس 2016، عندما طلبت الرئاسة من وزير الثقافة وقتها حلمي النمنم، تنظيم لقاء بين المثقفين والرئيس، واجتمع المثثقفون مع الرئيس 4 ساعات، وسجل الرئيس وراءهم الملاحظات.

ولفت الباز، إلى أنه عندما التقى الأستاذ الراحل السيد ياسين، قال له: "ضيعنا على أنفسنا فرصة ذهبية، الناس بيتكلموا في الهامش وتركوا المتن".

وأضاف الباز: "الرئيس كان طلب من المثقفين رؤيتهم للمشاكل التي تعاني منها مصر ورؤية للحلول،  والأستاذ حلمي النمنم قال الرئيس طلب يتعمل مجموعة لعمل خطة، لكن لم يتواصل أحد ولم يهتم، لأن المثقفين عندهم عقدة السلطة، لا يرون إلا الرئيس، ولا يرون المؤسسات".

وأردف: "المثقفين دائما يقدمون الريبة، الدكتور جلال أمين قال للرئيس عايز أتكلم لكن أخشى أن يكون هناك محاذير، الرئيس قال اتكلم براحته".

واستطرد: "الرئيس فقد الثقة في بوصلة المثقفين، عندما سألهم عن التصور، ففال أحد المثقفين: أول حاجة نعملها نقطع علاقتنا مع أمريكا، وهذا الكلام من وجهة نظر أي سياسي خارج الزمن والتاريخ والواقع، وربما هذا هوالسر وراء كلمة الرئيس لما حد يتكلم في موضوع يبقى دارسه ليست من فراغ ولا تعالي، ولكن لأنه سمع من الناس حاجات غريبة".

 

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