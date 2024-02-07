الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلبولة لـ"الشاهد": الدولة تقوم بدور المثقف والعاصمة الإدارية حالة ما بعد حداثية

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الدولة الآن في هذا العصر سابقة للثقافة، رغم رطانة النقاد الذين تحدثوا عن الحداثة، لم يستطيعوا أن يهيئوا المجتمع إلى تقبل الحداثة وما بعد الحداثة، وإنما انتقلنا للحداثة صدفة كمزاج عام  للعالم والذي نقل الدولة الآن إلى ما بعد الحداثة هو ما نشهده من بناء وتطور مذهل في مصر.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العاصمة الإدارية على سبيل المثال حالة ما بعد حداثية، مؤكدا أن الدولة سابقة المثقفين، وانتبهت الدولة لملف الدراما، وتراجع نصوص الدراما، ونفاجأ أننا نستمع مرة أخرى إلى أننا نستمع إلى رأفت الهجان وليالي الحلمية وأرابيسك.

 

وأردف: "الدولة الآن تقوم بدور المثقف، وأريد أن تقوم دار العلوم على إيقاع الدولة، تساعد في بناء الدولة، تقوم بدورها وترفع العبء عنها".

 

ولفت إلى أنه استحدث مقرر الثقافة الدستورية والقانونية، وجعل الشخصية المصرية مقرر إجباري على الطالب، واستحدث مقرر علم اللغة الحاسوبي، ومقرر تذوق الفنون التشكيلية.

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

أحمد بلبولة عميد دار العلوم الشاهد الباز برنامج الشاهد محمد الباز

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