مصادر: صفقة الفنادق "التاريخية" تستهدف خفض سعر الدولار في السوق السوداء

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام، عن توقيع العقد النهائي مع التحالف المصري الإماراتي لزيادة حصة الاستثمار المصرى الأجنبي إلى نحو 51 ٪ في شركة ليجاسي المملوكة لشركة ايجوث إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي.



وأضافت المصادر لـ الدستور، أن الصفقة تبلغ نحو 800 مليون دولار، موضحة أن المستثمر الإماراتي قام بالفعل بتحويل باقي الصفقة لصالح شركة ليجاسي المالكة للفنادق، مؤكدة أن الصفقة تسهم في زيادة العوائد الدولارية من أصول شركات قطاع الأعمال العام، في إطار توفير النقد الأجنبي للدولة، في ظل الاحتياج للدولار، حيث من المقرر أن تسهم الصفقة في خفض سعر الدولار في السوق السوداء، مع توجه الحكومة الحالي لجلب الدولار عبر الاستثمار الأجنبي، وتأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز ملكية القطاع الخاص في الاستثمارات الحكومية، وفتح الباب للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في مصر.



وأوضحت، أنه سيتم العمل على استكمال تطوير الفنادق التاريخية في كلا من كتراكت أسوان وونتر بالاس الأقصر وقصر مينا هاوس.

وأعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن شركة أيكون للفنادق -تابعة- وقعت عقد الاستحواذ النهائي على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، من خلال زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أيكون قامت بتحويل مقابل الصفقة المتفق عليها إلى حساب مجنب داخل القطاع المصرفي المصري لتحويله إلى شركة ليجاسي للفنادق فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة والشروط المتفق عليها.

وأضافت، أنه سيترتب على تلك الصفقة زيادة قاعدة الغرف الفندقية التشغيلية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقية في مصر ليصل إجمالي عدد الغرف التي تملكها أيكون، وتقوم بتطويرها إلى 5 آلاف غرفة.

ويشار إلى أن ليجاسي للفنادق تمتلك 7 فنادق في مصر وهي "سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقًا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث.

وشركة ليجاسي، هي شركة مشتركة بين وشركة إيجوث التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى مضاعفة الإيرادات المجمعة للفنادق المملوكة لمجموعة أيكون لأكثر من 250 مليون دولار خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر أنه في 20 ديسمبر 2023، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توقيع ذراعها الفندقي أيكون، الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة في وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق طبقًا للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.

وتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة “أيكون"، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.