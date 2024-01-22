خفض عدد الشركات التابعة لـ"القابضة للسياحة والفنادق" لـ9

كشف تقرير خاص بخطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 لشركة السياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم خفض عدد الشركات التابعة خلال العام المالي الحالي إلى 9 فقط.

ووفقًا للتقرير الذي حصل عليه “الدستور” كان هناك 15 شركة تابعة لشركة السياحة والفنادق قبل انضمام شركات التجارة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إليها.

وكانت الشركات التي تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق هي (ايجوث، ومصر للفنادق، ومصر للسياحة، ومصر للصوت والضوء، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وشركتي هانو وبنزيون، وشركتي بيع المصنوعات المصرية وصيدناوي، والتجارية للأخشاب وعمر أفندي، وشركة النصر للتصدير والاستيراد، ومصر للاستيراد والتصدير، ومصر للتجارة الخارجية).

ووفقًا للتقرير الخاص بمشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، تم نقل شركة جسور النصر للتصدير والاستيراد إلى تبعية هيئة المعارض المصرية بعد دمج شركتي مصر للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير بها. كما تم دمج شركتي بيع المصنوعات وصيدناوي تحت مسمى "صيدناوي بيع المصنوعات"، ودمج شركتي هانو وبنزيون في "بيوت الأزياء الراقية".

تذكر أنه تم تأسيس شركة جديدة تتبع شركة إيجوث وليجاس، المالكة لصفقة ال٧ فنادق التاريخية التي تم طرح حصة منها لمستثمر استراتيجي. وقد دخلت هذه الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف جمع حصيلة دولارية من أجل التغلب على أزمة الدولار الحالية. وفي إطار جمع وتحصيل حصيلة دولارية، تمكنت الدولة من التغلب على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك في إطار العمل على زيادة الحصيلة الدولارية وفقاً للخطة الموضوعة في هذا الإطار، مع العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.