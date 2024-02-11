أمين الفتوى: مصافحة المرأة لأجنبى لا يبطل الوضوء (فيديو)

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم السلام بالأيدي للمرأة على أجنبي، هل يبطل الوضوء أم لا.

وقال خلال حديثه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن المذهب الحنفى يرى أن مصافحة المرأة لأجنبي عنها، أي كانت درجتها من الأحكام لا تنقض الوضوء، أما المالكية قالوا إنه ينظر إلى قصد الإنسان منها، فلو قصد الشهوة ينقض، وإن لم يقصد لا ينقض.

ولفت إلى أن الشافعية، قالوا إن مصافحة المرأة لأجنبي عنها، ينقض الوضوء، منوهًا أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولا مانع من العمل بأي قول منها.

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