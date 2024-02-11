تضامنا مع زوجاته.. داعية يكشف سر إكثار النبى من الصوم فى شعبان (فيديو)

تحدث الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، عن فضل الصيام في شهر شعبان، وأسباب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه.

وقال، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة "دي إم سي"، إن النبي لم يصم شهرًا كاملًا إلا رمضان، لكنه كان يكثر من الصيام في شعبان، لأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ولأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، والنبي قال "أحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

ولفت إلى أن النبي كان يحب التطوع والسنن، فكان يصلي صلاة الضحى، ويصلي ركعتين سنة الوضوء، ويصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، وكان يحب صوم إثنين وخميس، وأيام 13 و14 و15، ولأن النبي كان يخرج لغزوات، ولا يصوم خلالها، لأنه غير مستحب الصوم على سفر، فكان النبي يعوض صيام السنة، في شهر شعبان.

وأوضح أن من بين أسباب إكثار النبي الصيام في شعبان، أن السيدة عائشة كانت تقضي ما فاتها من رمضان، في شهر شعبان، فكان النبي يصوم معها، مردفا: "كان يصوم تضامنا مع زوجاته".