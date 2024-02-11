"تسليم الأطفال للجحيم".. تقرير يرصد معاناة الحوامل فى قطاع غزة (فيديو)

تتواصل الأزمات في قطاع غزة، لكن الوضع بالنسبة للحوامل أشد سوءًا، حيث تواجه السيدات صعوبة شديدة في الوصول لأبسط الخدمات الطبية.

ووفقا لتقرير بثته قناة القاهرة الإخبارية، فإن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصفت الولادة بالمستشفيات في غزة بأنها عملية تسليم الأطفال للجحيم، وتشير التقديرات الأممية إلى أن 20 ألف طفل ولدوا في غزة منذ بدأت إسرائيل عدوانها على القطاع في أكتوبر الماضي.

تزداد المعاناة أضعافا مضعفة لضحايا العدوان من الحوامل والأمهات الجدد مع أطفالهن، الذين يحتاجون إلى رعاية أكثر، وسط انعدام الرعاية الصحية بسبب ارتفاع عدد المصابين في عدوان الاحتلال، وتزيد من معاناتهن ازدحام المستشفيات ونقص في عدد الأطقم الطيية والمعدات، فالأم تغادر المستشفى بعد ساعات قليلة من الولادة في رحلة عناء جديدة بحثا عن مكان آمن لها ولرضيعها.

في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كل وسائل القتل في غزة تأبى الحياة أن تنتهي، يولد طفل ويستشهد أطفال آخرون، وما زال الفلسطينيون صامدين على أرضهم.