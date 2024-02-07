عميد دار العلوم لـ"الشاهد": عازف الموسيقى أو الشاعر لا يمكن أن يكون عنيفًا

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الوعي لا يحدث بالمعرفة فقط، وإنما بمجموعة من الإجراءات مجتمعة، موضحًا أنه بمجرد صدور قرار بإعمال دار العلوم، أسس مركز الإبداع.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "مؤمن أن الفن هو القادر على صنع الوعي وتطويره بطريقة صحية، فعازف الموسيقى أو الشاعر لا يمكن أن يكون عنيفًا، وهو في تدينه سمحًا خاليا من التشنجات".

وردا على سؤال من أين نبدأ طريق الوعي، قال بلبولة: "سأظل أراهن أن الفن هو الطريق، أطمح وأحلم لدار العلوم أن يكون فيها برنامج عن كتابة السيناريو والدراما، أن تسد هذا الفراغ، وأن تسهم دار العلوم وأبناؤها في بداية المرحلة الدرامية الثانية، ولا بد أن نبدأ الطور الثاني من أطوار الدراما، ولتكن دار العلوم هي البادئة في الطور اللاحق".

ولفت إلى أنه على مستوى الفعاليات المختلفة، شارك في ندوة تتحدث عن الإنشاد الديني وياسين التهامي، وفوجئ بأن أساتذة جامعة عالميين بهذا التاريخ، وناقشوا الكتاب وكانوا متيمين بياسين التهامي، كانت ندوة فارقة.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.