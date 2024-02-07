الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 15 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من تسعيرتها في الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 15 تاجر سجائر جملة وقطاعى يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 15 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

 وأكد المهندس محمد أبوهاشم، استمرار الحملات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات المعنية وأن الحملات ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وسعيًا لضبط المتجاوزين ومعاقبتهم بشكل صارم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسعار.

ضبط كميات من الأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء

في السياق، كانت ضبطت حملة تموينية، وبعد توافر معلومات سرية، كمية أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق لدى تجار السوق السوداء بدائرة مركز طنطا.

جرى إعداد أكمنة متحركه أسفرت عن ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بشكائر اليوريا المدعم خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق قدرها (90) شيكارة زنة 50 كجم بإجمالى 4 أطنان ونصف طن، ومبلغ مالى قدره (91200) حصيلة الاتجار، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسليم المتهمين برفقة المحضر والمبلغ المالى المضبوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضرجنح رقم 3779 لسنة 2024 جنح مركز شرطة طنطا بالمخالفات، والعرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.

ضبط 15 من تجار السجائر جملة وقطاعى يقومون ببيع السجائر بأكثر من تسعيرتها بالغربية تجار السجائر جملة وقطاعى بمراكز وكيل وزاره التموين بالغربيه بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة أزيد من التسعيرة الرسمية

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