حملة تموينية مكبرة على المخابز فى زفتى بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية بمركز ومدينة زفتي، تمكنت خلالها من تحرير 14 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، لتلاعبهم في مواصفات الخبز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب إبراهيم فايد، ورئيس مركز ومدينة زفتي، والتي تمكنت من التفتيش على المخابز فى مركز ومدينة زفتي، وحررت 14 محضرًا لتلك المخابز، والتي ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وأُحيلوا إلى النيابة.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين، حيث يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية، وبالتالي فإن ضمان جودة وسلامة هذا المنتج ضروري لصحة وسلامة المستهلكين.

ولفت إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، إلى أن حملات التموين على المخابز بالتعاون مع مجلس المدينة، جزء من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة، وأن هدف هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين، وتسعى هذه الحملات أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.