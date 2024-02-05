الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 10 محاضر بمخالفات ضد أصحاب مخابز في كفر الزيات

مخبز
مخبز

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفر الزيات، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، التفتيش على المخابز فى مركز ومدينة كفر الزيات، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وأكد أبو هاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مؤكدًا استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين، حيث يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية، وبالتالي فإن ضمان جودة وسلامة هذا المنتج ضروري لصحة وسلامة المستهلكين.

وكانت مديرية التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ومشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، قبل بيعها فى مركز  سمنود.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة من إدارة تموين مركز سمنود، من ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة بيانات الإنتاج والصلاحية ومشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفه للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، داخل محل لبيع الأعلاف بمركز سمنود.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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